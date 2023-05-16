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Стало известно, в каком чемпионате продолжит карьеру покинувший «Динамо» Якоб Лилья

Стало известно, в каком чемпионате продолжит карьеру покинувший «Динамо» Якоб Лилья
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Как стало известно «Чемпионату», шведский нападающий Якоб Лилья продолжит карьеру в Швейцарской национальной лиге (NLA).

29-летний Якоб Лилья оказался в Континентальной хоккейной лиге перед сезоном-2020/2021, подписав контракт с «Барысом». За казахстанскую команду швед отыграл два сезона, а затем перешёл в московское «Динамо». В составе московского «Динамо» Якоб Лилья провел 58 игр и набрал 31 (14+17) очков при показателе полезности «+6». Всего в КХЛ Лилья принял участие в 175 матчах, в которых набрал 97 (53+44) очков с показателем полезности "+3".

Якоб Лилья начал заниматься хоккеем в школе родного города Лимхамн, а в 2008 году завоевал свою первую золотую медаль на первенстве среди юниоров. На взрослом уровне дебютировал в составе команды «Сунне».

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