КХЛ представила номинантов на приз «Золотой свисток» — лучшему арбитру сезона

Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила номинантов на призы имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского «Золотой свисток» и «Золотой свисток линейного судьи» соответственно.

На звание лучшего главного арбитра сезона-2022/2023 претендуют Алексей Белов, Виктор Бирин, Денис Наумов и Константин Оленин. Все четверо работают в лиге с самого её основания, причём Белов и Оленин отработали все 15 сезонов в качестве главных арбитров. У первого – 837 матчей в КХЛ (726 в регулярном чемпионате и 11 в плей-офф), в активе второго – 956 игр (768+188). Бирин и Наумов начинали карьеру в лиге в качестве линейных арбитров, затем перешли в главные: Виктор дебютировал в этом качестве в сезоне-2016/2017, Денис – в сезоне-2011/2012. В качестве главных арбитров они отработали в КХЛ 344 (303+41) и 664 (594+70) матча соответственно.

В числе номинантов на приз имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» – Дмитрий Сивов, Никита Новиков, Сергей Шелянин и Дмитрий Шишло. Шелянин и Сивов – одни из самых опытных линейных арбитров лиги: за плечами первого – 14 сезонов и 766 (605+161) матчей, у второго – также 14 сезонов и 810 (644+166) игр. Новиков дебютировал в КХЛ в сезоне-2011/2012 и с тех пор отработал 534 (488+46) матча, на счету Шишло – 447 (379+68) игр в лиге начиная с 2016 года.

Обладатели призов лучшим арбитрам определятся на Церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдёт 18 мая.