Состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью

Cегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске пройдёт заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:10 мск.
Стартовый состав сборной «Россия 25»:
Серебряков (Исаев);
Никишин — Пашнин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;
Карпухин — Елесин, Джиошвили — Воробьёв — Гребенщиков;
Камалов — Яремчук, Петров — Чивилёв — Мичков.
Анисимов, Смирнов.
Напомним, подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).
Ранее известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги турне сборной «Россия 25».
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