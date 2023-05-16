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Состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью

Состав сборной «Россия 25» на заключительный матч серии с Беларусью
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Cегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске пройдёт заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:10 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
16 мая 2023, вторник. 19:10 МСК
Беларусь
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Исаев);
Никишин — Пашнин, Порядин — Глотов — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Зинченко — Поляков;
Карпухин — Елесин, Джиошвили — Воробьёв — Гребенщиков;
Камалов — Яремчук, Петров — Чивилёв — Мичков.
Анисимов, Смирнов.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).

Ранее известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги турне сборной «Россия 25».

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