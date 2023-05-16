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Дания на чемпионате мира уверенно обыграла сборную Австрии, забросив шесть шайб

Дания на чемпионате мира уверенно обыграла сборную Австрии, забросив шесть шайб
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Дании и Австрии. Победу со счётом 6:2 одержали датчане.

На 10-й минуте первого периода Николай Элерс с передач Йеспера Йенсена и Оливера Лауридсена открыл счёт в матче.

На восьмой минуте второго периода Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Доминика Хайнриха восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никлас Андерсен с передачи Миккеля Огора вновь вывел датчан вперёд.

На седьмой минуте третьего периода Йеспер Йенсен с передач Никласа Андерсена и Миккеля Огора забросил третью шайбу в ворота сборной Австрии. Спустя две минуты Петер Шнайдер с передач Марко Росси и Давида Майера сократил отставание до минимума. На 12-й минуте третьего периода Никлас Йенсен сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Матиас Лассен с передачи Никласа Андерсена забросил пятую шайбу датчан в матче. На 18-й минуте третьего периода Патрик Русселль с передачи Николая Элерса довёл счёт до крупного.

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 2
Австрия
1:0 Элерс (Йенсен, Лауридсен) – 09:32   1:1 Раффль (Шнайдер, Хайнрих) – 27:15 (pp)   2:1 Андерсен (Огор) – 33:27   3:1 Йенсен (Андерсен, Огор) – 46:37   3:2 Шнайдер (Росси, Майер) – 48:40   4:2 Йенсен (Лауридсен) – 51:46 (pp)   5:2 Лассен (Андерсен) – 53:00   6:2 Русселль (Элерс) – 57:03

В следующем матче Дания сыграет с Германией 18 мая. Сборная Австрии встретится с национальной командой США 17 мая.

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