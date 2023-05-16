Экс-арбитр: раньше было трудно судить «Динамо», теперь та же ситуация со СКА, даже хуже

Экс-судья Александр Зайцев рассказал о судействе «Динамо» в то время, когда президентом ФХР был Александр Стеблин, и сравнил ситуацию с нынешней в КХЛ.

«Когда президентом ФХР был Александр Стеблин, было трудно судить «Динамо». Потому что арбитров отстраняли при малейшей ошибке не в пользу этой команды. Очень многие ребята тогда погорели на этом. А соперники «Динамо» часто просили назначать на матчи инспектора, чтобы никто не мог воздействовать на судей. Даже за свой счёт инспектора выписывали, лишь бы подстраховаться.

Сейчас точно так же судьям трудно работать на матчах СКА. Даже хуже! И все понимают почему. Вспомните завершившийся плей-офф. В серии с ЦСКА был момент с голом москвичей, когда петербуржцы утверждали, что взятие ворот случилось после колющего удара. Мне даже звонили журналисты с вопросом об этом. Но я могу точно сказать, что колющего удара не было! Тем не менее арбитр Алексей Раводин, принявший тогда решение не в пользу СКА, оставшиеся матчи плей-офф не судил», — сказал Зайцев в интервью Betonmobile.

Ранее Зайцев рассказал о спорах игроков и тренеров с арбитрами.