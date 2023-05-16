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Гол сборной Беларуси в ворота «России 25» был отменён из-за офсайда

В эти минуты на «Чижовка-Арене» в Минске проходит заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

На 10-й минуте первого периода нападающий сборной Беларуси Роман Горбунов забросил шайбу в ворота российской сборной. Однако после тренерского запроса «России 25» главные судьи отменили шайбу из-за положения «вне игры».

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Напомним, в рамках серии в первых двух матчах судьи дважды отменили голы сборной Беларуси после видеопросмотров из-за запроса тренерского штаба Романа Ротенберга.

«Россия 25» одержала победу в пяти из семи матчей с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и одно — во встрече накануне (2:3).