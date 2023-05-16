Пресс-конференция с участием Романа Ротенберга отменена по инициативе «России 25»
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Пресс-конференция с участием главного тренера «России 25» Романа Ротенберга отменена по инициативе российской команды, сообщает пресс-служба сборной Беларуси.
Напомним, сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске завершился заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу со счётом 3:2 одержали российские хоккеисты.
Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).
После окончания майского турне президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вручил сборной «Россия 25» кубок за победу в Большом туре сборной.
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