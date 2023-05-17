Скабелка посетил матч сборной Казахстана в Риге. Организаторы ранее не давали ему визу
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка был замечен на матче сборной Казахстана против Швейцарии (0:5) на чемпионате мира в Риге, сообщает Шайба.kz. Он сидел рядом с генеральным менеджером астанинского клуба Вячеславом Беланом.
Ранее сообщалось, что гражданам Беларуси не будут выдаваться визы для въезда в Латвию. Из-за этого Скабелка был отстранён от работы со сборной Казахстана, его заменил Галым Мамбеталиев. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала команды.
После трёх матчей Казахстан набрал два очка и занимает седьмое место в группе B. Столько же баллов на счету Латвии, но у балтийской команды лучше разница шайб. Замыкает таблицу Словения с нулём очков.
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