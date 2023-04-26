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Латвия отказала Скабелке в визе на ЧМ-2023, из-за чего он покинул сборную Казахстана

Латвия отказала Скабелке в визе на ЧМ-2023, из-за чего он покинул сборную Казахстана
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Белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы, сообщает Tvnet.lv со ссылкой на главу оргкомитета Эдгарса Бунциса. По этой причине специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

Организаторы чемпионата мира по хоккею решили отказать в участии гражданам России и Беларуси, им не будут выдаваться латвийские визы для въезда в страну. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды.

Напомним, 14 апреля Хоккейная федерация Казахстана назначила главным тренером сборной страны Галыма Мамбеталиева.

Ранее стало известно, что флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023.

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