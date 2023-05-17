Коршков поблагодарил ярославских болельщиков и партнёров по «Локомотиву»

Нападающий «Амура» Егор Коршков обратился к болельщикам «Локомотива», где начинал карьеру в КХЛ в сезоне-2014/2015.
«Локомотив» с 16 лет — мой родной дом, и всегда им будет. Всегда играл для болельщиков, и не было чувства приятнее, чем под гудок после гола делить радость с ярославскими трибунами. У «Локо» самые честные болельщики — по делу любили, за дело ругали. Спасибо вам!
Всем партнёрам уважение — вместе выходили, вместе бились. За наше братство и дружбу Ярославлю очень благодарен. Персонал команды — всем пятюни отбиваю. Просто лучшие. Тренерам, с кем работал здесь, спасибо за ваш труд и вклад в моё развитие.
Второй раз в профессиональной карьере мои пути с Ярославлем расходятся. Пусть это всем пойдёт на пользу. Не прощаюсь, Егор Коршков», — написал форвард на своей странице в соцсети.
В сезоне-2022/2023 нападающий в 40 матчах регулярки набрал 12 (4+8) результативных баллов. В плей-офф Егор сыграл семь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Всего в КХЛ Егор Коршков сыграл 374 встречи, в которых набрал 152 (62+90) результативных балла с показателем полезности «+36».
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