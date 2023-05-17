Коньков: Коршков и Бродхёрст — качественные игроки, менеджмент «Амура» здорово сработал

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил подписание «Амуром» двух форвардов: Алекса Бродхёрста и Егора Коршкова. В прошлом сезоне Бродхёрст играл за «Авангард», а Коршков выступал за «Локомотив».
«Коршков и Бродхёрст — это качественные игроки. Но Егор не раскрыл свой потенциал в «Локомотиве». У него большие задатки, он ездил в НХЛ. Но в Ярославле травматизм мешал ему показывать уровень, на котором он может играть. Думаю, что переход в «Амур» послужит для него перезагрузкой карьеры.
Что касается Бродхёрста, то игрок уверенно проявил себя в прошлом сезоне. Он станет качественным усилением для «Амура». Менеджмент здорово сработал. Такие игроки помогут команде бороться за попадание в плей-офф. Хабаровский клуб усиливается мастеровитыми игроками. Лихачёв вот вернулся в Ярославль, поэтому «тиграм» хочется сохранить свой костяк. Интересно будет посмотреть за этой командой», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:21
-
17:10
-
16:47
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00