Коньков: Коршков и Бродхёрст — качественные игроки, менеджмент «Амура» здорово сработал

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил подписание «Амуром» двух форвардов: Алекса Бродхёрста и Егора Коршкова. В прошлом сезоне Бродхёрст играл за «Авангард», а Коршков выступал за «Локомотив».

«Коршков и Бродхёрст — это качественные игроки. Но Егор не раскрыл свой потенциал в «Локомотиве». У него большие задатки, он ездил в НХЛ. Но в Ярославле травматизм мешал ему показывать уровень, на котором он может играть. Думаю, что переход в «Амур» послужит для него перезагрузкой карьеры.

Что касается Бродхёрста, то игрок уверенно проявил себя в прошлом сезоне. Он станет качественным усилением для «Амура». Менеджмент здорово сработал. Такие игроки помогут команде бороться за попадание в плей-офф. Хабаровский клуб усиливается мастеровитыми игроками. Лихачёв вот вернулся в Ярославль, поэтому «тиграм» хочется сохранить свой костяк. Интересно будет посмотреть за этой командой», — цитирует Конькова «РБ Спорт».