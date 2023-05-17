Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США предупреждали своих хоккеистов о рисках выступления в России

США предупреждали своих хоккеистов о рисках выступления в России
Комментарии

Правительство США через Федерацию хоккея страны довело до американских хоккеистов информацию о рисках выступления в России, сообщает The Wall Street Journal.

«14 американских хоккеистов играли в российских командах в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2022/2023.

Представитель USA Hockey сообщил, что прошлой осенью Федерация хоккея США получила запрос от правительства страны с просьбой предупредить игроков о рисках выступлений в России и связаться с ними по этому вопросу», — сказано в статье.

Напомним, в конце сентября 2022 года посольство США в Москве порекомендовало американским гражданам незамедлительно уехать из Российской Федерации. После этого пресс-служба Континентальной хоккейной лиги выступила с заявлением.

Материалы по теме
Посольство США призвало всех американских граждан покинуть Россию
В КХЛ прокомментировали призыв посольства США американским игрокам покинуть Россию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023