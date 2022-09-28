В КХЛ прокомментировали призыв посольства США американским игрокам покинуть Россию

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги выступила с заявлением по поводу призыва посольства США своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Кроме того, там призвали всех американцев, выступающих в КХЛ, немедленно покинуть страну. С подобным заявлением выступили и в МИДе Канады.

«Информация, опубликованная посольством США, касается людей, имеющих гражданство Российской Федерации. 14 хоккеистов, выступающих в КХЛ, таким гражданством не обладают, ещё один — Шейн Принс — имеет гражданство США и Беларуси. Что касается отъезда игроков за границу в связи с риском быть мобилизованным: это не является форс-мажором в трудовых отношениях. Соответственно, в таких ситуациях будут действовать общие правила Регламента о компенсации в связи с расторжением контракта», — приводит слова заявления пресс-службы КХЛ «Спорт-экспресс».

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