Дементьев: на ЧМ нет звёзд? Нужно следить за теми, кто будет звёздами завтра

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о своём интересе к просмотру чемпионата мира, проходящего в Латвии и Финляндии.
«У меня нет проблем с тем, что у нас показывают матчи чемпионата мира. Я смотрю эти игры, и мне интересно. Можно наблюдать за тенденциями, тренерскими решениями и за тем, как растёт хоккей в мире. Рано или поздно наша сборная будет там играть. У меня есть вопрос: почему групповой этап чемпионата мира начался с ключевых игр между основными конкурентами? Наверное, для увеличения зрительского интереса и привлечения болельщиков на трибуны.
Много разговоров о том, что якобы нет звёзд и не на кого смотреть. Но те, кто будет звёздами завтра, тоже интересные хоккеисты. За ними нужно следить. Надо знать, кто выйдет завтра на рынок игроков. Благодаря своему опыту работы скаутом у меня есть большой интерес к тому, как играют команды», – приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
- 17 мая 2023
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