Губерниев ответил на критику показа чемпионата мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова некоторых хоккейных специалистов, которые с негативом относятся к показу чемпионата мира.
«Всякий спорт – это хорошо. Мы показывали Лигу чемпионов, там наших клубов нет. Что, её не показывать? Федерация хоккея старается вернуться на международную арену. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит.
Я не вижу ничего криминального, что у нас показывают чемпионат мира по хоккею. Кто не хочет, тот может не смотреть. Голосуйте кнопкой. Какие проблемы?» – приводит слова Губерниева РБ Спорт».
Групповые матчи чемпионата проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 17 мая 2023
-
16:47
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
05:37
-
04:25
-
01:40
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:04
-
22:55
-
22:43