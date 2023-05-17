Губерниев ответил на критику показа чемпионата мира по хоккею

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова некоторых хоккейных специалистов, которые с негативом относятся к показу чемпионата мира.

«Всякий спорт – это хорошо. Мы показывали Лигу чемпионов, там наших клубов нет. Что, её не показывать? Федерация хоккея старается вернуться на международную арену. Нам нельзя выпадать из информационного пространства, болельщики и специалисты должны знать, что происходит.

Я не вижу ничего криминального, что у нас показывают чемпионат мира по хоккею. Кто не хочет, тот может не смотреть. Голосуйте кнопкой. Какие проблемы?» – приводит слова Губерниева РБ Спорт».

Групповые матчи чемпионата проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.