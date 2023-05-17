Коньков: радует, что сборные Латвии и Казахстана на ЧМ цепляются, борются и сражаются

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об игре сборных Латвии и Казахстана на чемпионате мира — 2023.
«На чемпионате мира меня радует то, что сборные Латвии и Казахстана цепляются, борются и сражаются за каждый матч. Их матчи обратили на себя внимание. Команды США, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии тоже хорошо выглядят. У финнов замечательная команда, там много игроков, которые очень сильны в своих индивидуальных действиях», — сказал Коньков.
Латвия после четырёх сыгранных матчей набрала пять очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице группы В. Казахстан с двумя результативными баллами — седьмой в группе В.
Напомним, групповые матчи чемпионата проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
- 17 мая 2023
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:00
-
19:53
-
19:40
-
19:28
-
19:16
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:10
-
18:03
-
17:45
-
17:35
-
17:21
-
17:10
-
16:47
-
16:36
-
16:18
-
16:08
-
15:55
-
15:30
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45