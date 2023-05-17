Коньков: радует, что сборные Латвии и Казахстана на ЧМ цепляются, борются и сражаются

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об игре сборных Латвии и Казахстана на чемпионате мира — 2023.

«На чемпионате мира меня радует то, что сборные Латвии и Казахстана цепляются, борются и сражаются за каждый матч. Их матчи обратили на себя внимание. Команды США, Канады, Финляндии, Швеции и Чехии тоже хорошо выглядят. У финнов замечательная команда, там много игроков, которые очень сильны в своих индивидуальных действиях», — сказал Коньков.

Латвия после четырёх сыгранных матчей набрала пять очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице группы В. Казахстан с двумя результативными баллами — седьмой в группе В.

Напомним, групповые матчи чемпионата проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира состоятся 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.