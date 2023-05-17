В НХЛ заявили, что «Аризона» останется на арене университета штата ещё на сезон

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что «Аризона Койотс» останется на «Маллетт-Арене» ещё на год.

«Я не вижу сценария, при котором «Аризона» не будет играть на «Маллетт-Арене» в следующем сезоне», — приводит слова Дэйли журналист ESPN Грег Вышински в своём «твиттере».

Напомним, сегодня стало известно, что избиратели в Темпе, штат Аризона, во вторник отклонили предложение, которое включало планы строительства новой домашней арены для «Койотс». В голосовании приняли участие 28 тысяч человек, 15 тысяч из которых выступили за то, чтобы не строить арену.

С 2013 года «Аризона» арендовала арену в Глендейле, однако в августе 2021 года власти города отказались продлевать контракт с клубом. В итоге «Аризона» объявила о переезде в Темпе. Клуб выступает на арене университета штата Аризона вместимостью около 5000 зрителей, где проводил матчи регулярного чемпионата в прошлом сезоне.