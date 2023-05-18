Коваленко: бонусы — большой фактор для развития хоккеистов КХЛ и лиги в целом

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, как он относится к индивидуальным и командным бонусам в КХЛ. Недавно лига объявила, что в новом сезоне КХЛ часть бонусов будет учитываться под потолком зарплат.

«Уверен, что бонусы — большой фактор для развития хоккеистов и КХЛ в целом. Такие выплаты за индивидуальные и командные достижения мотивируют игроков не просто получать деньги, а зарабатывать. На мой взгляд, этим рычагом нужно пользоваться. А мы, наоборот, его постепенно отключаем. Разделяю комментарии ряда менеджеров КХЛ, того же Олега Гросса из «Автомобилиста», который сообщил, что Екатеринбург не поддержал это решение. Хотя многие отмалчиваются, но в хоккейном мире есть понимание, что сделан шаг не в правильном направлении.

У нас на рынке много шараханий, молодой игрок за один день может получить пятикратное увеличение зарплаты, к чему он психологически просто не готов. Большие деньги иногда являются и большой проблемой. Молодых талантов нужно мотивировать не базовой зарплатой, а индивидуальными бонусами — за голы, передачи, очки, матчи, «плюс-минус» и так далее. Да, наверное, это не совсем выгодно, например, агентам, да и клубам иногда проще сразу определить всю сумму под бюджет. Но, повторюсь, это полезно для развития молодых игроков, лиги и нашего хоккея в целом. Значит, КХЛ имеет смысл разработать такие правила игры и направить клубы на бонусные рельсы.

Считаю, что здесь самый лучший пример — самая яркая звезда КХЛ Александр Радулов и «Ак Барс». Клуб и игрок летом выработали правильный контракт, с большим бонусом за индивидуальное достижение. Радулов повёл за собой команду, выбил свой бонус, а клуб дошёл до седьмого матча финала Кубка Гагарина. Все в плюсе — игрок, команда, лига, наш хоккей. Идеальный пример работы бонусов!» — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

В СМИ активно обсуждалась информация, согласно которой российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов получит 90 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров. Радулову удалось попасть и удержаться в топ-3 в последнем матче чемпионата с «Авангардом».