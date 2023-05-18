Коваленко: бонусы — большой фактор для развития хоккеистов КХЛ и лиги в целом

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, как он относится к индивидуальным и командным бонусам в КХЛ. Недавно лига объявила, что в новом сезоне КХЛ часть бонусов будет учитываться под потолком зарплат.
«Уверен, что бонусы — большой фактор для развития хоккеистов и КХЛ в целом. Такие выплаты за индивидуальные и командные достижения мотивируют игроков не просто получать деньги, а зарабатывать. На мой взгляд, этим рычагом нужно пользоваться. А мы, наоборот, его постепенно отключаем. Разделяю комментарии ряда менеджеров КХЛ, того же Олега Гросса из «Автомобилиста», который сообщил, что Екатеринбург не поддержал это решение. Хотя многие отмалчиваются, но в хоккейном мире есть понимание, что сделан шаг не в правильном направлении.
У нас на рынке много шараханий, молодой игрок за один день может получить пятикратное увеличение зарплаты, к чему он психологически просто не готов. Большие деньги иногда являются и большой проблемой. Молодых талантов нужно мотивировать не базовой зарплатой, а индивидуальными бонусами — за голы, передачи, очки, матчи, «плюс-минус» и так далее. Да, наверное, это не совсем выгодно, например, агентам, да и клубам иногда проще сразу определить всю сумму под бюджет. Но, повторюсь, это полезно для развития молодых игроков, лиги и нашего хоккея в целом. Значит, КХЛ имеет смысл разработать такие правила игры и направить клубы на бонусные рельсы.
Считаю, что здесь самый лучший пример — самая яркая звезда КХЛ Александр Радулов и «Ак Барс». Клуб и игрок летом выработали правильный контракт, с большим бонусом за индивидуальное достижение. Радулов повёл за собой команду, выбил свой бонус, а клуб дошёл до седьмого матча финала Кубка Гагарина. Все в плюсе — игрок, команда, лига, наш хоккей. Идеальный пример работы бонусов!» — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
В СМИ активно обсуждалась информация, согласно которой российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов получит 90 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров. Радулову удалось попасть и удержаться в топ-3 в последнем матче чемпионата с «Авангардом».
- 18 мая 2023
-
13:25
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
04:48
- 17 мая 2023
-
23:30
-
23:10
-
22:54
-
22:38
-
22:25
-
22:04
-
21:47
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
20:49
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:00
-
19:53
-
19:40
-
19:28