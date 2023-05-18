Словения выигрывает у сборной Чехии 2:0 после первого периода на чемпионате мира
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В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. После первого периода счёт 2:0 в пользу словенцев.
На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
2-й период
0 : 2
Словения
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц) – 07:23 0:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 11:49 (pp)
Напомним, в прошлом матче Чехия проиграла сборной Латвии в овертайме 3:4. Национальная команда Словении в трёх сыгранных матчах потерпела три поражения: от сборных Швейцарии (0:7), Канады (2:5) и Норвегии (0:1).
Чехия с семью набранными баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы В, Словения без набранных очков замыкает группу.
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