Словения выигрывает у сборной Чехии 2:0 после первого периода на чемпионате мира

В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч чемпионата мира (группа В) между сборными Чехии и Словении. После первого периода счёт 2:0 в пользу словенцев.

На восьмой минуте первого периода Миха Верлич с передач Яна Урбаса и Блажа Грегорца открыл счёт в матче. На 12-й минуте первой двадцатиминутки Ян Урбас с передач Блажа Грегорца и Жиги Еглича удвоил преимущество сборной Словении.

Напомним, в прошлом матче Чехия проиграла сборной Латвии в овертайме 3:4. Национальная команда Словении в трёх сыгранных матчах потерпела три поражения: от сборных Швейцарии (0:7), Канады (2:5) и Норвегии (0:1).

Чехия с семью набранными баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы В, Словения без набранных очков замыкает группу.