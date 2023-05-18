Василий Кошечкин — обладатель приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева

Экс-вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим играющим ветераном-наставником.

Приз имени Сергея Гимаева, предназначенный лучшему играющему наставнику, вручил сын — Сергей Гимаев-младший. Кошечкин — обладатель подавляющего большинства вратарских рекордов не только Континентальной хоккейной лиги, но и во всей истории отечественного хоккея. В ходе сезона Кошечкин 90-й раз в КХЛ и 105-й в российских чемпионатах отыграл «на ноль», а 27 марта объявил о завершении своей славной карьеры.

«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына. В этом году я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает. Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку», — цитирует Кошечкина сайт КХЛ.

Кошечкин становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» — в 2014 и 2016 году.