Василий Кошечкин — обладатель приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева

Экс-вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин признан лучшим играющим ветераном-наставником.
Приз имени Сергея Гимаева, предназначенный лучшему играющему наставнику, вручил сын — Сергей Гимаев-младший. Кошечкин — обладатель подавляющего большинства вратарских рекордов не только Континентальной хоккейной лиги, но и во всей истории отечественного хоккея. В ходе сезона Кошечкин 90-й раз в КХЛ и 105-й в российских чемпионатах отыграл «на ноль», а 27 марта объявил о завершении своей славной карьеры.
«Для меня очень ценно получить этот приз имени Сергея Наильевича Гимаева из рук его сына. В этом году я объявил о завершении карьеры игрока. Хотелось бы поблагодарить супругу за то, что она всегда рядом, поддерживает. Спасибо родителям за то, что привели в хоккей, переживали и заработали немало седых волос, низкий им поклон. Спасибо ребятам, с которыми я играл, всем тренерам, это было прекрасное время! Хочется поблагодарить болельщиков, я всегда чувствовал вашу поддержку», — цитирует Кошечкина сайт КХЛ.
Кошечкин становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки» — в 2014 и 2016 году.
- 18 мая 2023
-
21:55
-
21:50
-
21:43
-
21:35
-
21:29
-
21:23
-
21:15
-
21:09
-
20:57
-
20:48
-
20:39
-
20:25
-
20:08
-
19:55
-
19:48
-
19:43
-
19:43
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:39
-
18:28
-
18:01
-
17:38
-
17:25
-
17:03
-
16:57
-
16:42
-
16:36
-
16:26
-
16:09
-
15:56