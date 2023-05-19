Эмоции главного тренера «Флориды» после незасчитанного гола в овертайме

В эти минуты проходит первый матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». На момент написания новости в матче идёт овертайм, счёт — 2:2.

Канадский нападающий «Флориды» Райан Ломберг забросил шайбу в ворота «Каролины» в овертайме, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Главный тренер «Пантерз» Пол Морис эмоционально отреагировал на решение арбитров.

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За «Флориду» отличились нападающие Александр Барков и Картер Вераге. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в игре.

В составе «Каролины» голы забили Сет Джарвис и Стефан Ноэсен.