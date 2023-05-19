«Неприятно проигрывать такой долгий матч». Бриндамор — о поражении в четвёртом овертайме

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор выразил своё разочарование результатом первого матча серии с «Флоридой» (2:3 ОТ). Матч завершился на последней минуте четвёртого овертайма.

«Что тут можно сказать, все разочарованы. Конечно, проигрывать матч всегда неприятно, особенно когда он идёт так долго. В этой игре было много взлётов и падений. Но, в конце концов, это всего лишь одна игра. Мы, очевидно, позволим нашим парням остаться дома завтра и соберём их на следующий день», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Благодаря этой победе «Флорида» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч серии пройдёт 21 мая вновь на площадке «Каролины».