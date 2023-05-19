Буре: несмотря на все сложности, наш хоккей продолжает развиваться

Специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре подвёл итоги хоккейного сезона в России и отметил создание сборной «Россия 25» и значимость её турне по городам страны.
«Хоккейный сезон в России показал, что, несмотря на все сложности, наш хоккей продолжает развиваться. В клубах КХЛ появились новые молодые звёзды, посещаемость выросла, розыгрыш Кубка Гагарина получился максимально зрелищным и захватывающим.
Особенно радует, что в отсутствие международных матчей сборная России продолжает существовать и радовать болельщиков по всей стране. Проект «Россия 25» однозначно можно считать успешным. Мы увидели, что молодые парни готовы самоотверженно биться за страну, за флаг и за наших болельщиков, которые аншлагами встречали команду в Челябинске, Красноярске и Туле», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.
Напомним, сборная «Россия 25» одержала победу в шести из восьми встреч с Беларусью. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и одно — во встрече 15 мая (2:3).
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