Плющев: мы почему-то считаем себя ведущей державой в хоккее, хотя побед давно не было

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля на пост главы судейской комиссии КХЛ. Также специалист отметил долгое отсутствие больших побед российской сборной на международной арене.

«Разговоры о приглашении Фазеля ходили уже давно, и комментировали их исключительно благими намерениями. Хотя лично мне не совсем понятно, для чего это делается. В судейской структуре ведь есть люди, которые в состоянии заниматься этими вопросами, обладают соответствующей компетенцией. Безусловно, Фазель приятный и обаятельный человек, который всегда нас поддерживал. Но менталитеты у нас разные, плюс есть языковой барьер. Пока неясно, есть ли у него какая-то конкретная программа, запланированы ли какие-то реформы. Не исключено, что это имиджевая история. К сожалению, у нас любят эксплуатировать громкие имена и фамилии, а не обсуждать реальные проблемы.

Уже не раз говорил, что хоккей идёт по стопам футбола. Вот и с судейскими руководителями так же. В хоккее мы видим отражение того, через что уже прошёл футбол. Но при этом ни тут, ни там серьёзных успехов мы не добиваемся. Мы все почему-то думаем, что остаёмся одной из ведущих мировых держав в хоккее, хотя больших побед не было давно. При этом сборные, которые мы раньше щёлкали как орешки, сейчас показывают отличные результаты — Швейцария, Дания, Германия. Пока не будет открытой и честной дискуссии о проблемах в нашем хоккее, ситуация останется прежней», — цитирует Плющева «РИА Новости».

В последний раз сборная России выигрывала крупный международный турнир в 2018 году. Тогда российская сборная стала олимпийским чемпионом в отсутствие игроков из НХЛ. В 2019 году была завоёвана бронза чемпионата мира, а в 2022-м российская сборная стала обладателями серебряных олимпийских медалей.