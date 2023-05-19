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Финляндия забросила семь шайб в ворота Венгрии на чемпионате мира

Финляндия забросила семь шайб в ворота Венгрии на чемпионате мира
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Сегодня, 19 мая, на финском стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Финляндии и Венгрии. Победу одержали хоккеисты Финляндии со счётом 7:1.

В первом периоде была заброшена одна шайба: финнов вперёд вывел Микко Лехтонен (ассистенты — Микко Рантанен, Атте Охтамаа). В начале второго периода Финляндия увеличила преимущество благодаря точному броску Каапо Какко (Йоэль Армиа, Антти Суомела). Венгрия через несколько минут отыграла одну шайбу благодаря Балажу Шебёку (Тамаш Пожгаи, Вильмош Галло), но дальше в матче шайбы забрасывали лишь хоккеисты Финляндии.

Атте Охтамаа (Рантанен, Сакари Маннинен), Теэму Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен), Каспери Капанен (Каапо Какко, Суомела), Валттери Мереля (Никлас Фриман, Ханнес Бьёрнинен), а также Йоэль Армиа (Олли Мяяття, Юхо Олкинуора) принесли своей сборной победу со счётом 7:1.

Сборная Финляндии одержала третью победу на чемпионате мира. Сейчас у команды 10 очков и третья строчка турнирной таблицы. Венгрия потерпела четвёртое поражение в пяти матчах. У команды два очка и седьмая строчка в группе А.

ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Финляндия
0:1 Лехтонен (Рантанен, Охтамаа) – 12:52   0:2 Какко (Армиа, Суомела) – 23:09 (pp)   1:2 Шебёк (Пожгаи, Галло) – 26:46   1:3 Охтамаа (Рантанен, Маннинен) – 40:51   1:4 Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен) – 43:24 (pp)   1:5 Капанен (Какко, Суомела) – 46:20   1:6 Армиа (Мяяття, Олкинуора) – 59:01 (pp)
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