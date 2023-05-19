Главный тренер «Флориды» высказался после победы над «Каролиной» в продолжительном матче

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался после победы над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Стоит отметить, что обе команды отдали все силы. И мы, и «Каролина» затратили очень многое. В этом матче были моменты, когда преимуществом владела то одна, то другая команда, и эти моменты выглядели так, как и должны были выглядеть», — приводит слова Мориса пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Матч закончился благодаря точному броску Мэттью Ткачука на 139-й минуте и 47-й секунде (конец четвёртого овертайма). Обе команды провели свои самые долгие встречи в истории НХЛ. Сама встреча стала шестой по продолжительности в истории турнира.