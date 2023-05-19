Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Флориды» высказался после победы над «Каролиной» в продолжительном матче

Главный тренер «Флориды» высказался после победы над «Каролиной» в продолжительном матче
Комментарии

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался после победы над «Каролиной Харрикейнз» (3:2 ОТ) в первом матче финала плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Стоит отметить, что обе команды отдали все силы. И мы, и «Каролина» затратили очень многое. В этом матче были моменты, когда преимуществом владела то одна, то другая команда, и эти моменты выглядели так, как и должны были выглядеть», — приводит слова Мориса пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Матч закончился благодаря точному броску Мэттью Ткачука на 139-й минуте и 47-й секунде (конец четвёртого овертайма). Обе команды провели свои самые долгие встречи в истории НХЛ. Сама встреча стала шестой по продолжительности в истории турнира.

Материалы по теме
Бобровского едва не сломал свой же защитник! Эмоции «Флориды» после уникальной победы Бобровского едва не сломал свой же защитник! Эмоции «Флориды» после уникальной победы
«Каролина» и «Флорида» сыграли семь периодов! Всё решил гол на 140-й минуте «Каролина» и «Флорида» сыграли семь периодов! Всё решил гол на 140-й минуте
Материалы по теме
Фото
«Флорида» подготовила объяснительные для фанатов, опоздавших на работу из-за долгого матча
«Расслабились и смеялись». Вераге — о том, что помогло «Флориде» обыграть «Каролину»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023