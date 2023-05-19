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Австрия проиграла Германии, продлив серию из поражений на ЧМ-2023 до пяти матчей

Австрия проиграла Германии, продлив серию из поражений на ЧМ-2023 до пяти матчей
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Сегодня, 19 мая, на финском стадионе «Нокиа-Арена» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Австрии и Германии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Германии со счётом 4:2.

Хоккеисты Германии открыли счёт на 5-й минуте: отличился Нико Штурм (Александер Эль, Матиас Нидербергер). В первом периоде Австрии удалось сравнять: на табло загорелась фамилия Бернда Вольфа (Петер Шнайдер, Марко Росси), однако уже в этой двадцатиминутке Германия вновь вышла вперёд. Паркер Туоми (Войцех Стаховяк, Йонас Мюллер) записал на свой счёт шайбу.

Во втором периоде Войцех Стаховяк (Джастин Шюц, Мориц Мюллер) увеличил преимущество Германии, поэтому заброшенная шайба Лукасом Хаудумом на результат матча не повлияла. К тому же, на последних минутах Штурм оформил дубль, вернув Германии преимущество в две шайбы.

Австрия проиграла пятый матч на чемпионате мира из пяти. Германия одержала вторую победу подряд после трёх поражений.

ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 4
Германия
0:1 Штурм (Эль, Нидербергер) – 04:22   1:1 Вольф (Шнайдер, Росси) – 11:15   1:2 Туоми (Стаховяк, Мюллер) – 16:28   1:3 Стаховяк (Шюц, Мюллер) – 33:32   2:3 Хаудум (Вуковиц, Хубер) – 53:25   2:4 Штурм – 58:58
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