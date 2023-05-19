Казахстан вырвал победу у Словакии на ЧМ-2023 в серии буллитов

Cегодня, 20 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встречались соперники по группе B — сборные Казахстана и Словакии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты Казахстана. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию. Основное время и овертайм закончились со счётом 3:3, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Казахстана.
В первом периоде счёт открыл Патрик Кох (Марек Гривик), который вывел Словакию вперёд. На эту шайбу хоккеисты Казахстана ответили тремя: Роман Старченко (Евгений Рымарев, Самат Данияр), Валерий Орехов (Никита Михайлис, Старченко) и Евгений Рымарев (Михайлис, Старченко) обеспечили команде комфортное преимущество. Однако Словакия мощно прибавила в третьем периоде, сравняв счёт: на табло загорелись фамилии Рихарда Паника (Гривик, Кох) и Павола Регенды (Гривик, Михал Иван). Победный бросок в серии буллитов у Казахстана исполнил Никита Михайлис.
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