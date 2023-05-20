Петухов — о прозвище «Красная машина»: мне больше по сердцу «Ледовая дружина»

Олимпийский чемпион Станислав Петухов вспомнил, как в составе сборной СССР выигрывал золотые медали на чемпионате мира 1963 года, и заявил, что ему не нравится прозвище «Красная машина».
«Первую золотую медаль со сборной мы завоевали на чемпионат мира — 1963 в Стокгольме? Да, хотя в самом турнире всё складывалось непросто, уступили хозяевам-шведам с минимальным счётом, и всё решалось в матче с Канадой – кто победит, тот и чемпион. Именно со Стокгольма началось победоносное шествие нашей сборной по всем фронтам, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Команда была очень сильная, все с ней считались и её боялись.
И стали называть «Красной машиной»? Да, но мне такое название не нравится. Я понимаю, что цвета сборной тоже были красными, но машина – это что-то бездушное. Первых наших чемпионов называли в газетах «Ледовая дружина». И мне это больше по сердцу, русское название. Связано с победами наших воинов ещё на Чудском озере. Жаль, что сейчас хоккейные деляги отцепили нас от международных соревнований, не хотят, чтобы мы стояли на верхней ступени», – цитирует Петухова «Спорт уик-энд».
Вероятно, впервые прозвище «Красная машина» применительно к сборной СССР было использовано в печатном виде в канадской газете Toronto Daily Star, в номере от 23 марта 1971 года.
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