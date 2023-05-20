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Кевин Даллман отреагировал на победу сборной Казахстана в матче со Словакией

Кевин Даллман отреагировал на победу сборной Казахстана в матче со Словакией
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Бывший защитник сборной Казахстана Кевин Даллман прокомментировал победу казахстанцев в матче со сборной Словакии (4:3 Б). Как сообщает «Шайба.Kz», защитник прибыл в Латвию, чтобы поддержать сборную Казахстана.

«Великолепная победа! Ребята играли здорово, отличный вратарь, классные буллиты!» – цитирует Даллмана «Шайба.Kz».

В январе 2013 года Даллман получил гражданство Казахстана, что позволило ему дебютировать за сборную Казахстана в квалификационном турнире Олимпийских игр 2014 года. В общей сложности на различных турнирах Даллман сыграл за сборную Казахстана 43 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко.

Отметим, что Даллман попал в символическую сборную КХЛ за 15 лет.

Казахстан занимает шестое место в группе B с четырьмя очками. На последнем месте группы находится сборная Словении без набранных баллов.

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