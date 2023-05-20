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Игровой день ЧМ по хоккею 19 мая, результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Казахстан почти гарантировал место в элите! Итоги игрового дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги игрового дня ЧМ по хоккею
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Самая кахаэловская команда турнира снова побеждает по буллитам, а хозяева турнира дежурно обыгрывают аутсайдеров.

19 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Финляндия
0:1 Лехтонен (Рантанен, Охтамаа) – 12:52   0:2 Какко (Армиа, Суомела) – 23:09 (pp)   1:2 Шебёк (Пожгаи, Галло) – 26:46   1:3 Охтамаа (Рантанен, Маннинен) – 40:51   1:4 Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен) – 43:24 (pp)   1:5 Капанен (Какко, Суомела) – 46:20   1:6 Мереля (Фриман, Бьёрнинен) – 54:42 (5x5)   1:7 Армиа (Мяяття, Олкинуора) – 59:01 (pp)

11,5 тысячи зрителей всё равно собрались на матч, исход которого, в принципе, был предрешён. Уже не в первый раз венгры классно начинают матчи, но потом разваливаются. Классным в случае скромной команды было минимальное преимущество финнов в счёте, которое держалось два периода. Однако в третьей двадцатиминутке финские звёзды порадовали местных болельщиков: пять шайб забросили пять разных игроков. Венгры проиграли уже третий матч на турнире с одинаковым счётом.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа B
19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
3 : 2
Словения
1:0 Букартс (Джериньш, Индрашис) – 11:14   1:1 Куралт (Тичар, Маговац) – 27:55   2:1 Даугавиньш (Балинскис) – 31:20 (pp)   3:1 Букартс (Джериньш) – 37:39   3:2 Верлич (Урбас) – 39:47

В Риге другие хозяева турнира тоже играли с аутсайдерами группы — словенцам было нечего терять, и они более часто искали счастья в атаке. Тем не менее «рысей» победила братская связка Букартсов: на счету Рихарда первый гол в матче, а Роберт оформил победную шайбу. Латвийская сборная укрепила свои позиции в борьбе за плей-офф, а словенцы так и не улучшили позиции в преддверии битвы за выживание в игре с Казахстаном.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Австрия
Окончен
2 : 4
Германия
0:1 Штурм (Эль, Нидербергер) – 04:22   1:1 Вольф (Шнайдер, Росси) – 11:15   1:2 Туоми (Стаховяк, Мюллер) – 16:28   1:3 Стаховяк (Шюц, Мюллер) – 33:32   2:3 Хаудум (Вуковиц, Хубер) – 53:25   2:4 Штурм – 58:58

Немецкоязычный матч в Тампере тоже закончился достаточно предсказуемо, несмотря на все старания молодых австрийских талантов. У бундестим исход матча тоже решили молодые игроки, пусть и не получившие пиара уровня Росси: лучшим в составе Германии признали 23-летнего Войцеха Стаховяка, набравшего 1+1. Если завтра датчане не навяжут борьбу американцам, то немцы становятся фаворитами в борьбе за четвёртую строчку в группе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа B
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 3
Б
Словакия
0:1 Кох (Гривик) – 14:58   1:1 Старченко (Рымарев, Данияр) – 21:03   2:1 Орехов (Михайлис, Старченко) – 24:50   3:1 Рымарев (Михайлис, Старченко) – 25:22 (pp)   3:2 Паник (Гривик, Кох) – 48:33   3:3 Регенда (Гривик, Иван) – 56:58   4:3 Михайлис – 65:00

Первый период для молодой словацкой сборной проходил, в принципе, по плану — но в начале второго периода всё в свои руки взяли кахаэловские звёзды Казахстана. Старченко и Михайлис на двоих набрали пять очков, а Казахстан шокировал соперника тремя шайбами за пять минут. Большинство — одна из самых сильных сторон команды Галыма Мамбеталиева, и один из голов пришёл «5 на 4», а другой — через пять секунд после выхода оштрафованного.

Словаки бросились в погоню и начали нагружать Андрея Шутова тонной бросков — однако вратарь, который в этом году не пробился в основу «Барыса», отразил большинство из них. Тем не менее три броска из 51 цели достигли — и матч перешёл в овертайм, где обе команды не реализовали несколько выходов «в ноль». В буллитной серии игроки Казахстана показали стопроцентную точность и фактически обеспечили себе сохранение прописки в элите: словенцам в завтрашнем матче со словаками обязательно надо будет набирать минимум очко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею - 2023

Игры 20 мая

ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
США
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Норвегия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Австрия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Швеция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Казахстан
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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