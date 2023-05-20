Казахстан почти гарантировал место в элите! Итоги игрового дня ЧМ по хоккею

19 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.
11,5 тысячи зрителей всё равно собрались на матч, исход которого, в принципе, был предрешён. Уже не в первый раз венгры классно начинают матчи, но потом разваливаются. Классным в случае скромной команды было минимальное преимущество финнов в счёте, которое держалось два периода. Однако в третьей двадцатиминутке финские звёзды порадовали местных болельщиков: пять шайб забросили пять разных игроков. Венгры проиграли уже третий матч на турнире с одинаковым счётом.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
В Риге другие хозяева турнира тоже играли с аутсайдерами группы — словенцам было нечего терять, и они более часто искали счастья в атаке. Тем не менее «рысей» победила братская связка Букартсов: на счету Рихарда первый гол в матче, а Роберт оформил победную шайбу. Латвийская сборная укрепила свои позиции в борьбе за плей-офф, а словенцы так и не улучшили позиции в преддверии битвы за выживание в игре с Казахстаном.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Немецкоязычный матч в Тампере тоже закончился достаточно предсказуемо, несмотря на все старания молодых австрийских талантов. У бундестим исход матча тоже решили молодые игроки, пусть и не получившие пиара уровня Росси: лучшим в составе Германии признали 23-летнего Войцеха Стаховяка, набравшего 1+1. Если завтра датчане не навяжут борьбу американцам, то немцы становятся фаворитами в борьбе за четвёртую строчку в группе.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Первый период для молодой словацкой сборной проходил, в принципе, по плану — но в начале второго периода всё в свои руки взяли кахаэловские звёзды Казахстана. Старченко и Михайлис на двоих набрали пять очков, а Казахстан шокировал соперника тремя шайбами за пять минут. Большинство — одна из самых сильных сторон команды Галыма Мамбеталиева, и один из голов пришёл «5 на 4», а другой — через пять секунд после выхода оштрафованного.
Словаки бросились в погоню и начали нагружать Андрея Шутова тонной бросков — однако вратарь, который в этом году не пробился в основу «Барыса», отразил большинство из них. Тем не менее три броска из 51 цели достигли — и матч перешёл в овертайм, где обе команды не реализовали несколько выходов «в ноль». В буллитной серии игроки Казахстана показали стопроцентную точность и фактически обеспечили себе сохранение прописки в элите: словенцам в завтрашнем матче со словаками обязательно надо будет набирать минимум очко.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Игры 20 мая
- 19 мая 2023
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