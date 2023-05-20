Экс-голкипер ЦСКА Рейдеборн подпишет контракт со швейцарским «Берном»
Поделиться
Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы голкипера Адама Рейдеборна, заявил, что вратарь продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что армейский клуб не стал предлагать Рейдеборну новый контракт в связи с ужесточением лимита на легионеров.
«Рейдеборн перейдёт в «Берн», подпишет контракт на один год», — цитирует Пилко ТАСС.
Шведский вратарь выступал за ЦСКА два сезона. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс». В прошедшем плей-офф голкипер показал 93% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.91.
Напомним, Рейдеборн в прошедшем сезоне КХЛ стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
16:55
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:46
-
12:25
-
12:05
-
11:40
-
11:20
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:12
-
06:59
-
06:57
-
06:32
-
02:11
- 19 мая 2023
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
21:44
Партнерский контент