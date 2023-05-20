Экс-голкипер ЦСКА Рейдеборн подпишет контракт со швейцарским «Берном»

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы голкипера Адама Рейдеборна, заявил, что вратарь продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что армейский клуб не стал предлагать Рейдеборну новый контракт в связи с ужесточением лимита на легионеров.

«Рейдеборн перейдёт в «Берн», подпишет контракт на один год», — цитирует Пилко ТАСС.

Шведский вратарь выступал за ЦСКА два сезона. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс». В прошедшем плей-офф голкипер показал 93% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1.91.

Напомним, Рейдеборн в прошедшем сезоне КХЛ стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев.