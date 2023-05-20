Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 20 мая, турнирная таблица

Cегодня, 20 мая, на чемпионате мира по хоккею прошли шесть матчей.

Группа А

США — Дания — 3:0

Австрия — Финляндия — 1:3

Швеция — Франция — 4:0

Шайбы Каттера Готье, Алекса Така и Рокко Гримальди принесли сборной США победу в матче с Данией. Американцы победили во всех четырех матчах ЧМ-2023, датчане после трёх побед подряд проигрывают второй раз.

Каспери Капанен, Антти Суомела, Ахти Оксанен принесли сборной Финляндии победу в матче с Австрией. У соперника отличился Доминик Цвергер, но это не позволило австрийцам избежать шестого поражения в шести матчах ЧМ-2023. У финнов четыре победы в шести встречах.

Пер Линдхольм, Йонатан Берггрен и дважды Фабиан Зеттерлунд позволили Швеции обыграть Францию и одержать пятую победу в пяти матчах на чемпионате мира.

Группа В

Норвегия — Чехия — 0:2

Канада — Швейцария — 3:2

Казахстан — Латвия — 0:7

Доминик Кубалик и Якуб Флек принесли Чехии победу над Норвегией и четвёртую в пяти матчах турнира. У Норвегии — четыре поражения в пяти встречах.

Шайбы Нико Хишира, Дарио Симьона и Андреса Амбюля принесли Швейцарии победу над Канадой. Для канадцев, у которых отличились Тайлер Тоффоли и Майкл Карконе, это первое поражение на турнире. Швейцарцы идут без потерь очков.

Латвия разгромила Казахстан со счётом 7:0. У латышей отличились Рихард Букартс, Оскар Батня, Мартиньш Дзиеркалс, Родриго Аболс, Микс Индрашис, Каспарс Даугавиньш и Родриго Аболс. Латвия одержала четвёртую победу подряд. Казахстан проигрывает после победы над Словакией.