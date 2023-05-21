Во Всероссийскую хоккейную лигу приняты пять новых клубов

21 мая в Сочи состоялось совещание руководителей клубов Всероссийской хоккейной лиги по итогам завершившегося сезона. На совещании присутствовали генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, управляющий директор ВХЛ Александр Кикнадзе, другие представители ФХР и ВХЛ, а также руководители клубов лиги.
Совещание завершилось представлением новых клубов, вступающих во Всероссийскую хоккейную лигу в сезоне-2023-2024: «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кристалл» (Саратов), «Норильск» (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и «Челны» (Набережные Челны). Таким образом, в новом сезоне ВХЛ — Кубке Шёлкового пути — примут участие 29 клубов.
Кроме того, на совещании было объявлено, что 4 ноября 2023 в Ханты-Мансийске состоится традиционный матч Всероссийской хоккейной лиги под открытым небом «Русская классика». В матче сыграют хозяева «Югра» и тульский АКМ.
- 21 мая 2023
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