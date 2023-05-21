Шипачёв — об НХЛ: сожаления нет, говорили, что надо терпеть и ждать, но это мой выбор

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, получится ли заиграть у Дмитрия Воронкова в «Коламбус Блю Джекетс», и рассказал, что не сожалеет о том, что покинул НХЛ.
«Получится ли у Воронкова в «Коламбусе»? Надеюсь, что да, верю в него. Классный сезон у него получился. Попробовать никогда не рано. У него хороший возраст, думаю, всё получится. Я спрашивал у него, есть ли настоящий интерес. Если он есть, то надо ехать, потому что через год могут уже не позвать.
КХЛ становится слабее с каждым таким отъездом? Значит, нужно создавать в лиге такие условия, чтобы ребята не уезжали.
НХЛ смотрю, стараюсь. Нет ли сожаления, что не получилось закрепиться в лиге? Вообще такого нет. Поначалу многие говорили мне, что надо было терпеть и ждать своего шанса, но это мой выбор», — цитирует Шипачёва «Спорт-экспресс».
4 мая 2017 года Шипачёв подписал двухлетний контракт с «Вегас Голден Найтс». После трёх проведённых матчей был отправлен в фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулвз», однако отказался выступать за «Вулвз», за что был дисквалифицирован «Вегасом» без сохранения зарплаты. 9 ноября 2017 «Вегас» расторг контракт с игроком.
Шипачёв в 24 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2023 набрал 12 (4+8) очков.
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