Мельцер: у «Филадельфии» есть заинтересованность в голкипере Колосове

Журналист Билл Мельцер в статье на сайте «Филадельфии Флайерз» рассказал, что клуб планирует подписать контракт с белорусским голкипером минского «Динамо» Алексеем Колосовым.

«Колосов уже провёл три сезона в КХЛ, несмотря на то что ему только 21 год. Белорусский голкипер является одним из лучших молодых вратарей лиги. Колосов в настоящий момент не имеет контракта с «Флайерз», но у клуба есть заинтересованность, чтобы сделать это, когда Алексей приедет в Северную Америку. У Колосова хороший потенциал для НХЛ», — сказано в статье.

Напомним, «Филадельфия» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером.

Минчане в плей-офф в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступили СКА 2-4.