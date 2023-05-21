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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 21 мая, турнирная таблица

Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными Германии и Венгрии. Победу со счётом 7:2 одержали немцы.

Во втором матче группы состоялась игра чемпионата мира между сборными США и Франции. Победу со счётом 9:0 одержали американцы.

Группа В

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Словении и Словакии. Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержала национальная команда Словакии.

В вечерней игре между сборными Чехии и Швейцарии победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней.