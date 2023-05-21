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Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 21 мая, турнирная таблица

Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 21 мая, турнирная таблица
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Сегодня, 21 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа А

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира между сборными Германии и Венгрии. Победу со счётом 7:2 одержали немцы.

ЧМ-2023. Группа A
21 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Германия
Окончен
7 : 2
Венгрия
1:0 Стаховяк (Шюц, Туоми) – 07:58   2:0 Зайдер (Тиффельс, Петерка) – 35:04   3:0 Штурм (Сорамис, Эль) – 35:22   4:0 Штурм (Нёбельс, Висман) – 37:55 (pp)   5:0 Петерка (Тиффельс, Висман) – 42:39   5:1 Тербоч (Винце, Папп) – 46:11   5:2 Фейеш (Штипшиц, Шебёк) – 48:13   6:2 Кагун (Петерка) – 50:06   7:2 Мюллер (Висман, Петерка) – 58:38

Во втором матче группы состоялась игра чемпионата мира между сборными США и Франции. Победу со счётом 9:0 одержали американцы.

ЧМ-2023. Группа A
21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
США
Окончен
9 : 0
Франция
1:0 О'Коннор (Гарланд) – 06:03   2:0 Готье (Перунович) – 11:34   3:0 Тайнэн (Готье) – 13:53   4:0 Готье (Перунович, Тайнэн) – 21:31 (pp)   5:0 О'Коннор – 42:22   6:0 Перунович (Коронато, Бьорк) – 45:01   7:0 Гримальди (Коронато, Пербикс) – 47:07   8:0 Гарланд (Тайнэн) – 48:36   9:0 Готье (Тайнэн, Гарланд) – 53:48

Группа В

В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира между сборными Словении и Словакии. Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержала национальная команда Словакии.

ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 1
Словакия
0:1 Паник (Регенда, Кох) – 20:15

В вечерней игре между сборными Чехии и Швейцарии победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

ЧМ-2023. Группа B
21 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Червенка – 06:47   1:1 Лёффель (Хишир, Фиала) – 12:41 (pp)   1:2 Амбюль (Корви, Кукан) – 23:59   1:3 Амбюль (Фиала, Мальгин) – 28:37   2:3 Кубалик (Червенка, Кемпны) – 52:14 (pp)   2:4 Ричард (Мозер, Риа) – 55:40

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам семи игровых дней.

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею
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