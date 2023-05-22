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«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии

«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2 после овертайма.

В составе победителей голом отметился Марк Стоун. Ещё одну шайбу в свой актив записал Джонатан Маршессо. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, он отметился голевым пасом.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

Таким образом, основное время матча завершилось ничьей со счётом 2:2. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отметился Чандлер Стивенсон, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
21 мая 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хейсканен (Гленденинг, Сутер) – 02:47 (5x5)   1:1 Стоун (Стивенсон, Маршессо) – 10:08 (5x3)   1:2 Робертсон (Дадонов, Сутер) – 29:21 (5x4)   2:2 Маршессо (Айкел, Барбашёв) – 57:38 (5x5)   3:2 Стивенсон (Теодор, Стоун) – 61:12 (5x5)
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