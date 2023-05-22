«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас» и удвоил преимущество в серии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 3:2 после овертайма.
В составе победителей голом отметился Марк Стоун. Ещё одну шайбу в свой актив записал Джонатан Маршессо. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв поучаствовал во второй голевой атаке своей команды, он отметился голевым пасом.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
Таким образом, основное время матча завершилось ничьей со счётом 2:2. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отметился Чандлер Стивенсон, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида».
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