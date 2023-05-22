Кожевников: многие не понимают, почему КХЛ забывает историю отечественного хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что КХЛ уделяет мало внимания ветеранам отечественного хоккея, и прокомментировал «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги.
«Нужно понимать, что наш хоккей начался не 15 лет назад, а сборная страны своё первое золото завоевала не в Квебеке-2008.
Общался с ветеранами и легендами нашего хоккея, многие не понимают, почему КХЛ забывает историю отечественного хоккея, людей, которые принесли ему славу. Праздник в Барвихе должен быть праздником кахаэловцев и наших ветеранов, без которых лиги просто не было бы. Но я знаю, что многих из них не приглашают. Большая ошибка!
Хорошо, что в КХЛ наконец хоть немного вспомнили историю, определили команду 15-летия. Но таких команд 15-летий у нас ещё как минимум шесть-семь — с пятидесятых по девяностые годы прошлого века. И выигрывали они не один-два чемпионата мира и Олимпиаду, а как минимум по три-четыре. И все эти легенды не молодеют, им нужно внимание, а стране, хоккею необходим их опыт.
Здорово, что на вечере КХЛ наконец-то не перепутали ни одного имени-отчества наших великих хоккеистов. Но этого мало. Нужно ценить свою историю, отталкиваться от традиций.
К сожалению, ничего этого не происходит. А потом мы удивляемся, что на ТВ жалуются на низкие рейтинги КХЛ — и показывают эту лигу где-то в урывках между второсортным футболом...» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.
- 22 мая 2023
-
08:29
-
08:07
-
07:03
-
06:59
-
06:19
-
05:45
-
01:08
- 21 мая 2023
-
23:30
-
23:17
-
23:00
-
22:42
-
22:33
-
22:07
-
22:02
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
20:52
-
20:35
-
20:15
-
20:03
-
19:45
-
19:30
-
19:17
-
19:05
-
18:53
-
18:42
-
18:36
-
18:32
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:25
-
17:07
-
17:00