Кожевников: многие не понимают, почему КХЛ забывает историю отечественного хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что КХЛ уделяет мало внимания ветеранам отечественного хоккея, и прокомментировал «Золотой состав» — символическую сборную за 15 лет существования лиги.

«Нужно понимать, что наш хоккей начался не 15 лет назад, а сборная страны своё первое золото завоевала не в Квебеке-2008.

Общался с ветеранами и легендами нашего хоккея, многие не понимают, почему КХЛ забывает историю отечественного хоккея, людей, которые принесли ему славу. Праздник в Барвихе должен быть праздником кахаэловцев и наших ветеранов, без которых лиги просто не было бы. Но я знаю, что многих из них не приглашают. Большая ошибка!

Хорошо, что в КХЛ наконец хоть немного вспомнили историю, определили команду 15-летия. Но таких команд 15-летий у нас ещё как минимум шесть-семь — с пятидесятых по девяностые годы прошлого века. И выигрывали они не один-два чемпионата мира и Олимпиаду, а как минимум по три-четыре. И все эти легенды не молодеют, им нужно внимание, а стране, хоккею необходим их опыт.

Здорово, что на вечере КХЛ наконец-то не перепутали ни одного имени-отчества наших великих хоккеистов. Но этого мало. Нужно ценить свою историю, отталкиваться от традиций.

К сожалению, ничего этого не происходит. А потом мы удивляемся, что на ТВ жалуются на низкие рейтинги КХЛ — и показывают эту лигу где-то в урывках между второсортным футболом...» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.