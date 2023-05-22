Форвард «Ак Барса» Шипачёв: перед Знарком было чувство вины

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал о периоде работы с Олегом Знарком в казанском клубе.
«После назначения Билялетдинова особых изменений я не заметил. Там ведь ещё Бабенко немного работал в статусе главного тренера. По сути, тактика была той же – только играть начали лучше.
Я увидел новость об отставке на сайте «Ак Барса». После этого мы пообщались. Расстроился, конечно, ведь это большой тренер.
Было чувство вины перед Знарком? Конечно, было. Тренер может помочь только в плане тактики и психологии, а на лёд всё равно выходят игроки. Получается, что мы подвели его. Он был другим в «Ак Барсе», чем в СКА и в сборной? Таким же. Просто мы не играли нормально.
Билялетдинов навёл порядок с дисциплиной? А у нас со Знарком разве не было дисциплины? Билялетдинов много здесь работал, знает игроков. Плюс он видел всё со стороны, когда работал советником.
Говорят, что Билялетдинов чётко и понятно объяснял, как должен играть «Ак Барс»? Нам и до этого объясняли. Вы думаете, что Знарок ничего не делал? Это не так. Оба – тренеры-победители, их нет смысла сравнивать», — сказал Шипачёв в интервью «БИЗНЕС Online».
Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.
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