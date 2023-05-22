«Трактор» продлил контракт с 26-летним форвардом Котляревским

Нападающий Михаил Котляревский остаётся в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинского клуба. Одностороннее соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

Летом 2022 года 26-летний Котляревский прошёл в Челябинске сборы и заключил с «Трактором» двустороннее соглашение на один год. Прошедший сезон форвард начал в «Челмете», но по ходу чемпионата сумел закрепиться в составе главной команды. За чёрно-белых в КХЛ нападающий провёл 44 матча, в которых забросил девять шайб и отметился одной голевой передачей с показателем полезности «-3».

«Михаил Котляревский отлично проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне и доказал, что достоин места в основном составе. Его сильные стороны — скорость, умение вести силовую борьбу и играть в давление против любого соперника. Надеемся, что Михаил продолжит прогрессировать и в будущем чемпионате», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.