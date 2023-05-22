Журналист The Athletic поделился мнением о будущем голкипера «Торонто» Самсонова

Североамериканский журналист Йонас Сигел в статье на сайте The Athletic поделился мнением о будущем голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«Там, где ставка на Мюррея обернулась неудачей, ставка на Самсонова окупилась. Для генменеджера клуба встают вопросы: какова справедливая цена за Самсонова после одного успешного сезона? Что слишком рискованно для «Лифс»?

Главный прогноз Evolving Hockey: четырёхлетний контракт с кэпхитом в $ 5,1 млн. По-моему, это слишком большие обязательства для вратаря с таким резюме, как у Самсонова. Имейте в виду: Самсонов никогда не выходил в старте более чем в 40 матчах, в которых он сыграл за «Торонто» в прошлом сезоне.

В плей-офф он был в порядке. Самсонов играл лучше Андрея Василевского в первом раунде, но намного хуже Сергея Бобровского во втором. Процент отражённых бросков у Ильи — 89,8.

Самсонов — ограниченно свободный агент, так что у «Лифс» есть большие рычаги влияния. Я говорю «большие», потому что у Самсонова есть арбитражные права (его квалификационное предложение составляет $ 1,8 млн).

Сделка сроком на один год, вероятно, имеет наибольший смысл для обеих сторон. «Торонто» хочет быть уверенным, что Самсонов докажет, что может провести ещё один хороший сезон. Для Ильи это шанс показать себя, чтобы получить контракт с огромной зарплатой в качестве награды следующим летом.

Один вопрос, над которым я размышлял: какова вероятность того, что Самсонов повторит своё успешное выступление снова?» — сказано в статье.