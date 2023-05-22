Один из главных фаворитов драфта НХЛ канадец Фантилли был удалён до конца матча ЧМ-2023

18-летний нападающий сборной Канады Адам Фантилли получил удаление до конца матча во встрече с командой Норвегии (2:3 Б) на чемпионате мира по хоккею. Форвард влетел плечом в голову хоккеиста сборной Норвегии и получил штраф 5+20.

Фантилли называют одним из фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, который пройдёт в Нэшвилле в конце июня. В конце декабря 2022 года и начале января 2023-го Фантилли в составе сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате мира, став победителем турнира.

Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед. В прошлом туре канадцы уступили Швейцарии (2:3). Норвегия одержала лишь вторую победу на ЧМ-2023 в шести матчах: она прервала серию поражений, состоявшую из двух встреч.