Один из главных фаворитов драфта НХЛ канадец Фантилли был удалён до конца матча ЧМ-2023
Поделиться
18-летний нападающий сборной Канады Адам Фантилли получил удаление до конца матча во встрече с командой Норвегии (2:3 Б) на чемпионате мира по хоккею. Форвард влетел плечом в голову хоккеиста сборной Норвегии и получил штраф 5+20.
Фантилли называют одним из фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2023, который пройдёт в Нэшвилле в конце июня. В конце декабря 2022 года и начале января 2023-го Фантилли в составе сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате мира, став победителем турнира.
Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед. В прошлом туре канадцы уступили Швейцарии (2:3). Норвегия одержала лишь вторую победу на ЧМ-2023 в шести матчах: она прервала серию поражений, состоявшую из двух встреч.
Комментарии
- 22 мая 2023
-
20:46
-
20:15
-
19:35
-
19:06
-
18:48
-
18:37
-
17:55
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:29
-
16:11
-
15:33
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:23
-
14:03
-
13:38
-
13:19
-
13:03
-
12:44
-
12:35
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:46
-
11:27
-
11:13
-
10:46
-
10:31
-
10:20
-
10:08
-
10:00
-
09:40
Партнерский контент