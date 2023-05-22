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Илья Морозов принял квалификационное предложение от «Сибири»

Илья Морозов принял квалификационное предложение от «Сибири»
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Защитник Илья Морозов, проведший шесть сезонов в составе «Сибири», принял квалификационное предложение от этой команды. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.

24-летний Морозов в прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата и плей-офф Кубка Гагарина принял участие в 72 матчах, набрав 15 (5+10) очков при показателе полезности «+7». Всего в КХЛ Морозов в 304 матчах набрал 46 (16+30) очков при показателе полезности «+8».

В прошлом сезоне плей-офф «Сибирь» дошла до первой стадии Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступила омскому «Авангарду». В регулярном чемпионате новосибирская команда заняла 11-е место в общей таблице, а в Восточной конференции финишировала шестой.

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