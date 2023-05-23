Бобровский попал в объятия партнёров после победы в третьем матче серии с «Каролиной»

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва. После финальной сирены он попал в объятия своих одноклубников. Россиянина признали самым ценным игроком этого матча.

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Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли.