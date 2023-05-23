Крикунов: за кого болеть на ЧМ? За США или Канаду — тех, кто не запрещает играть россиянам

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о проходящем чемпионата мира по хоккею.

«Чемпионат мира я особо не смотрю, но я там был на двух матчах. Я когда-то работал со сборной Казахстана, а сейчас приезжал смотреть две их игры. Мне было интересно. Запретили же российских и иностранных игроков, поэтому они поехали своими ребятами.

Чемпионат мира не очень интересен, потому что там всё понятно: канадцы, американцы, шведы, финны. Ну, вот Латвия пробивается в плей-офф. Но наших и белорусов нет, поэтому пристально не смотрю. Я даже не знаю, за кого болеть российским болельщикам. Может быть, за американцев или канадцев. В общем, за тех, кто у себя не запрещает играть российским хоккеистам. А ещё простым болельщикам можно болеть за красивый хоккей», — приводит слова Крикунова Legalbet.