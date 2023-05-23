Фетисов: я рекомендовал Фёдорова на должность тренера сборной России — надо мной смеялись

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о работе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова и отметил высокий профессионализм специалиста.
«Умение направить свой штаб и работа с игроками неразделимы. Главный тренер отвечает за всё — и за отношения, и за психологию, и за работу штаба, и за тактику, и за стратегию. Понятно, что все эти моменты требуют знания предмета не понаслышке. Во всех отношениях сейчас всё сбалансировано.
Я его рекомендовал на должность тренера сборной — надо мной все смеялись. Наверное, это самый разносторонний игрок за всю историю мирового хоккея — он умел делать на льду буквально всё одинаково хорошо. Всё, что нужно для этого, — желание, а хоккей он знает и понимает, как он работает.
Я рад, что он принял такое решение (стать главным тренером. — Прим. «Чемпионата»). Это трудная работа, а он семьянин — у него дети маленькие растут. Он решился, были большие репутационные риски. Он большой молодец — я за него переживаю, болею. Желаю ему успехов», — приводит слова Фетисова ТАСС.
На церемонии закрытия сезона КХЛ Фёдоров второй год подряд был признан лучшим тренером.
- 23 мая 2023
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