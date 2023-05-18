Главный тренер ЦСКА Фёдоров второй год подряд — лучший тренер сезона в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров признан лучшим тренером сезона в КХЛ. 53-летний специалист второй год подряд становится лучшим наставником сезона. На приз также претендовали Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»).

«Отличная церемония, прекрасные эмоции. Поздравляю всех, кто получил награды – это цвет нашего хоккея, молодчики, ребята. Этот приз – заслуга многих людей, которые работают вместе со мной. Хочу поблагодарить руководство, свой тренерский штаб – мы спорили с утра до вечера, но принимали верные решения. Поздравления команде, ребятам, пять серий по семь матчей – многовато, ладно? Самое главное – это семья: куда мы в любом качестве, туда и наши родные и близкие. Надеюсь, никого не забыл, спасибо всем огромное!» — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

Фёдоров стал обладателем второго Кубка Гагарина подряд. Под руководством специалиста армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года, а в седьмых матчах серий у Фёдорова 100% результат – пять из пяти. Специалист одержал 59 побед в 95 матчах у руля ЦСКА.

В сезоне-2022/2023 армейцы победили в финальной серии плей-офф КХЛ казанский «Ак-Барс» со счётом 4-3 в серии. В прошлом году ЦСКА победил в финале Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» в семи матчах.