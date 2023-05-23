Главный тренер сборной Казахстана подвёл итоги выступления на ЧМ-2023

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал победу над Словенией (4:3) и рассказал об итогах выступления команды на чемпионате мира — 2023.

«Смогли найти нужные слова, чтобы команда вышла заряженная на заключительную игру? Да, собирались, разговаривали. Я думаю, каждый понимал, что Словения выложится в последнем матче, даже если они вылетели в первый дивизион. Начали расслабленно, потом собрались. В конце додавили соперника, сравняли счёт и вышли вперёд. Вчера у словенцев была тяжёлая игра со Словакией. Было видно, что они подсели. Тем более у них возрастная команда.

А у нас много молодёжи. Всё время им говорю: «Ваше время пришло, покажите ваш задор, вашу скорость, ваше стремление и желание доказать что-то». У нас получился хороший сплав опыта и молодости. Если первое звено не могло забить, то другие забивали, и наоборот. Это очень хорошо.

Итоги чемпионата мира? Знаете, после каждого поражения делали выводы. Первый матч выиграли, второй и третий проиграли. По ребятам было видно, что они все заряженные. Их просто надо было направить, где-то взбодрить. В матче со Словакией показали хорошую игру. Было видно, что это именно команда, когда все друг за друга, ловят шайбу, бьются. Просто здорово.

Перед последней игрой задача была выполнена. Сначала их потряхивало. Когда словенцы вышли вперёд, они вообще расслабились. Пришлось их чуть-чуть собирать. Всю игру говорили, что нужно добавить, играть быстрее, только тогда будете создавать моменты и забивать голы. Многие ребята никогда не играли на таком уровне. У них был такой адреналин.

Это хороший опыт, играть с таким грандами. Здесь всё делается быстрее. Над этим нужно работать. Вообще над всем нужно работать», — цитирует Мамбеталиева «Шайба.kz».

Сборная Казахстана по итогам чемпионата мира заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.