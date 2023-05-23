Герсонский: если вдруг Хартли возглавит «Авангард», Ткачёв ему понадобится

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил вероятность назначения Боба Хартли на пост наставника омского клуба.

«Скажу сразу, я не верю в то, что Хартли возглавит «Авангард». Но если это всё-таки произойдёт, то, конечно, такой форвард, как Ткачёв, ему понадобится. Потому что в этом возрасте тренеры заточены на победу, а не на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации. А у Ткачёва есть много плюсов, которые можно использовать для организации хорошей, интересной игры. У него достаточно хороших качеств, а такие хоккеисты, как правило, ценятся. Да, есть и какие-то минусы, но плюсов-то всё равно больше. Поэтому если Хартли появится в «Авангарде», он найдёт применение нападающему по полной программе, и говорить о том, что Ткачёв не подходит под систему Хартли, я бы не стал. Будет странно, если тренер будет разбрасываться такими игроками. Есть же пословица про курицу и золотые яйца, она полностью соответствует ситуации.

В своё время Хартли довольно жёстко воспитывал другого невысокого нападающего Сергея Толчинского, может ли история повториться и с Ткачёвым? У Толчинского всё же немного иная роль в команде. Тем не менее таким воспитательным процессом Хартли добился, что нападающий стал другим. На самом деле, воспитание игроков ещё никогда не мешало. И довести хоккеиста до определённой стадии, чтобы он нашёл в себе недостатки и старался перестроиться, это тоже большой плюс к мастерству тренера. Не всегда же между ним и игроками должны быть гладкие взаимоотношения.

Способен ли Хартли вообще перестраиваться в плане тактики, пересматривать взгляды на хоккей? Не знаком близко с Хартли, чтобы делать какие-то выводы. Единственное, могу сказать, что человеку свойственно меняться, и Хартли не исключение в этом плане. Другой вопрос, насколько он способен поменяться. И тут в плюс пойдёт та пауза, которую он взял после четырёх лет работы в «Авангарде». Такие паузы вообще важны для тренера, чтобы посмотреть на себя со стороны, на команду, понять, как она изменилась за прошедшее время, какие хорошие качества приобрела, увидеть её минусы», — сказал Герсонский в интервью Betonmobile.ru.

Ранее тренер Александр Юдин призвал руководство омского клуба не чинить препятствий переходу Арсения Грицюка из «Авангарда» в СКА.